Hessen-Duell in Fulda

In Fulda kommt es am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest zum Hessen-Duell.

Die heimische SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft dabei auf den TSV Steinbach Haiger. Zur gleichen Zeit spielt zudem der KSV Hessen Kassel vor heimischem Publikum gegen Villingen. Am Sonntag (14 Uhr) ist dann dann Kickers Offenbach gefordert. Der OFC, der am Montag in die zweite DFB-Pokal-Runde eingezogen ist, reist zum Bahlinger SC. Ebenfalls ein Auswärtsspiel hat am Sonntag (14 Uhr) der FC Gießen vor der Brust. Die Mittelhessen tritt bei der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 an.