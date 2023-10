Im Frankfurter Duell der Regionalliga Südwest behält der Nachwuchs der Eintracht die Oberhand. In der Nachspielzeit wird es für die Bornheimer dabei richtig bitter.

Die U21 von Eintracht Frankfurt hat das Stadtduell für sich entschieden: Gegen den FSV Frankfurt siegte das Team am Sonntag mit 5:1 (2:0).

Nacho Ferri, der zuletzt auch bei den Profis zum Einsatz gekommen war, eröffnete mit dem 1:0 in der 28. Minute. Dario Gebuhr erhöhte noch vor der Pause (41.). José-Junior Matuwila brachte den FSV Frankfurt noch mal ran (55.), mit seinem zweiten Treffer machte Nacho Ferri dann jedoch alles klar (65.). In der Nachspielzeit wurde es richtig bitter für den FSV, denn Daniel Starodid durfte sich auch noch doppelt in die Torschützenliste eintragen.

Die Eintracht bleibt durch den Sieg oben dran und hat als Tabellenvierter der Regionalliga Südwest nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgart. Der FSV Frankfurt findet sich auf Platz elf wieder.