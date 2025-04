Gießen vor "Sechs-Punkte-Spiel"

Wichtige Partien stehen für die Hessen am Samstag in der Regionalliga an. Vor allem in Gießen geht es gegen den Abstieg.

In der Regionalliga Südwest steht vor allem für den FC Gießen ein wegweisendes Spiel am Samstag (14 Uhr) an. Das Team trifft daheim auf den Göppinger SV und könnte theoretisch mit einem Heimsieg an den Gästen vorbeiziehen. Der FC steht derzeit auf dem 17. Rang, Göppingen auf dem 15. Zur gleichen Zeit empfängt Hessen Kassel zu Hause Freiberg. Der KSV ist derzeit sehr gut in Form und konnte die letzten drei Spiele alle für sich entscheiden. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat es auswärts mit Eintracht Trier zu tun. Steinbach-Haiger muss nach Villingen reisen.