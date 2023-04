Nach dem Spiel gegen Kassel steht für den OFC in der Regionalliga Südwest direkt das nächste hessische Duell an: Die Kickers spielen am Samstag (14 Uhr) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Genau wie für den OFC geht es auch für den TSV Steinbach Haiger um wichtige Punkte im Aufstiegskampf: Mit einem Sieg in Aalen könnte Steinbach Spitzenreiter Ulm weiter unter Druck setzen.

Ebenfalls am Samstag empfängt der FSV Frankfurt den Bahlinger SC. Hessen Kassel, noch immer akut abstiegsgefährdet, bekommt es zudem mit dem FC-Astoria Walldorf zu tun.