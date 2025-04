Nach dem Kantersieg gegen Kickers Offenbach steht für den KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest gleich das nächste Hessenderby auf dem Programm.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 13:03 Uhr

Die Nordhessen treten am Sonntag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt an und wollen am Bornheimer Hang weitere Zähler gegen den Abstieg schaffen. Für den FSV geht es sportlich hingegen wohl um nichts mehr.