Ohne den gesperrten Coach Christian Neidhart und etliche Stammkräfte verlieren die Offenbacher Kickers deutlich in Homburg. Das Frankfurt-Duell zwischen der Eintracht-U21 und dem FSV findet derweil keinen Sieger.

Stark ersatzgeschwächt und ohne den gesperrten Cheftrainer Christian Neidhart an der Seitenlinie traten die Offenbacher Kickers am Freitagabend beim FC Homburg an - und kassierten trotz einer Pausenführung eine deutliche wie verdiente 1:5 (1:0)-Abreibung. Zwar konnte sich der OFC anfangs auf seinen erfahrenen Torjäger verlassen, Dima Nazarov erzielte die frühe Führung (7.), in der Folge aber stellten die Gastgeber die bessere Elf.

Der Lohn für die Hausherren folgte nach dem Seitenwechsel: Niclas Anspach drehte das Spiel mit einem Dreierpack (49., 51., 63.). Anschließend erhöhten Phillipp Steinhart (67.) und Markus Mendler (80.). Die Offenbacher bleiben nach dem Debakel zwar vorerst Tabellenzweiter, der Aufstiegszug dürfte nun aber endgültig abgefahren sein.

Weitere Informationen FC Homburg – Kickers Offenbach 5:1 (0:1) Tore: 0:1 Nazarov (7.), 1:1 Anspach (48.), 2:1 Anspach (51.), 3:1 Anspach (63.), 4:1 Steinhart (67.), 5:1 Mendler (80.)

Zuschauer: 1820 Ende der weiteren Informationen

Eintracht reichen zwei Führungen nicht

Trotz zweier Führungen kam die Eintracht-U21 nicht über ein 2:2 (2:1) gegen den FSV Frankfurt hinaus - für die Bundesliga-Reserve im Abstiegskampf im Grunde zu wenig. Im Dreieicher Sportpark sah es schon fast nach einem torlosen ersten Abschnitt aus, da schlugen die Knipser auf beiden Seiten doch noch zu. Für die Eintracht traf Kaan Inanoglu gleich doppelt (39., 45.), für den FSV einmal Lucas Hermes (41.). Auch nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen anfangs weiter. Erneut glichen die Bornheimer aus, Tim Latteier traf ins Netz (51.).

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - FSV Frankfurt 2:2 (2:1) Tore: 1:0 Inanoglu (39.), 1:1 Hermes (41.), 2:1 Inanoglu (45.), 2:2 Latteier (51.)

Zuschauer: 1260 Ende der weiteren Informationen

Vier Hessen-Teams spielen am Samstag

Die restlichen Hessen-Teams der Regionalliga greifen am Samstag (14 Uhr) ins Spieltagsgeschehen ein, Tabellenführer TSG Hoffenheim II dagegen erst am Sonntag im Duell der Zweitvertretungen beim FSV Mainz 05.