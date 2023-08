In der Regionalliga rollt am Wochenende wieder der Ball. Die Offenbacher Kickers empfangen zum Auftakt die Stuttgarter Kickers.

Gegen den Aufsteiger aus Stuttgart wollen die Hessen einen gelungenen Saisonauftakt feiern. Der neue OFC-Cheftrainer Christian Neidhart muss dabei jedoch auf Damjan Balic, Sascha Korb und Leon Müller verzichten, die verletzungsbedingt ausfallen.

Auch für die übrigen hessischen Vereine startet am Wochenende die Saison. Der TSV Steinbach Haiger reist am Samstag (14 Uhr) zur TuS Koblenz. Zeitgleich sind Eintracht Frankfurt II in Freiberg und die SG Barockstadt Fulda beim VfB Stuttgart II gefordert. Der FSV Frankfurt empfängt Schott Mainz, Kassel den FSV Mainz II.