So spielten die hessischen Regionalliga-Klubs am Samstag

Die Offenbacher Kickers gewinnen eine wilde Partie in Balingen. Bei der Eintracht, dem FSV Frankfurt und Hessen Kassel läuft es dagegen weniger gut.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest etwas gegen ihre Auswärtsschwäche getan: Am Samstag gewannen sie in Balingen mit 3:2. Dabei waren sie durch Keanu Staude und Marcos Alvarez früh mit 2:0 in Führung gegangen, kassierten im Laufe der zweiten Halbzeit den Ausgleich und erzielten in Person von Alvarez postwendend den Siegtreffer. In der Tabelle bedeutet das aktuell Platz zehn.

TSG Balingen – Kickers Offenbach 2:3 (0:2) Tore: 0:1 Staude (3.), 0:2 Alvarez (6.), 1:2 Vochatzer (59.), 2:2 Vochatzer (61.), 2:3 Alvarez (65.)

Zuschauer: 912

Eintracht kassiert späten Ausgleich

Die U21 von Eintracht Frankfurt musste sich derweil mit einem Unentschieden gegen den TSV Mainz begnügen. Die Tore von Sidney Raebiger und Phinees Bonianga reichten beim 2:2 nicht zum Sieg, weil sich das Team noch den späten Ausgleich einfing. Zudem musste Noel Futkeu, am Freitagabend noch mit den Profis im Testspiel in Leipzig aktiv, früh verletzt ausgewechselt werden. Die Eintracht ist als Vierter weiterhin oben dran.

Eintracht Frankfurt II – Schott Mainz 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Raebiger (29.), 1:1 Fischer (59.), 2:1 Bonianga (72.), 2:2 Yilmaz (90.)

Zuschauer: 1.108

FSV punktet in Stuttgart

Einen Achtungserfolg konnte der FSV Frankfurt feiern: Bei Spitzenteam Stuttgarter Kickers reichte es für die Bornheimer zu einem Punktgewinn - das Spiel endete 0:0. Dabei gab es sowohl auf Seiten der Gastgeber als auch bei den Gästen einen Platzverweis am Ende der ersten Hälfte. Der FSV ist 14. in der Tabelle.

Kickers Stuttgart - FSV Frankfurt 0:0 Tore: Fehlanzeige

Rot: Kalajdzic (41./Stuttgart)

Gelb Rot: Kahn (43./Frankfurt)

Zuschauer: 4.480

Kassel verliert gegen neuen Tabellenführer

Eine Heimniederlage setzte es dagegen für Hessen Kassel. Die Nordhessen verloren mit 1:2 gegen den neuen Tabellenführer Freiberg und sind selbst Zwölfter. Die frühe Führung von Mingi Kang reichte Kassel dabei nicht, um Zählbares aus der Partie mitzunehmen.

Hessen Kassel - SGV Freiberg 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Kang (2.), 1:1 Trkulja (47.), 1:2 Gerezgiher (51.)

Zuschauer: 1.905

Steinbach und Fulda spielen unter der Woche

Die beiden anderen hessischen Vereine sind erst unter der Woche im Einsatz: Der TSV Steinbach Haiger empfängt am Dienstag (19 Uhr) die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz muss am Mittwoch (19 Uhr) zur Zweitvertretung der TSG Hoffenheim.