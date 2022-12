So lief der Regionalliga-Samstag für die hessischen Vereine

Kickers Offenbach beschließt das Pflichtspieljahr mit einem Arbeitssieg. Der FSV Frankfurt schlägt Hessen Kassel und Fulda-Lehnerz überwintert in der oberen Tabellenhälfte. Nur in Haiger kann am Samstag kein Fußball gespielt werden.

Kickers Offenbach hat sich zum Jahresende noch einmal drei Punkte erkämpft. Gegen Ligaschlusslicht Koblenz brauchten die 5.236 Fans am Bieberer Berg am Samstag aber eine Menge Geduld. Erst in der 81. Minute traf Lucas Hermes zum erlösenden 1:0. Der OFC liegt mit 37 Punkten auf Rang drei, kann aber eventuell noch vom TSV Steinbach Haiger abgefangen werden.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - RW Koblenz 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hermes (81.)

Zuschauer: 5.236 Ende der weiteren Informationen

Platz in Haiger unbespielbar

Das Spiel der Mittelhessen gegen den Bahlinger SC konnte am Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht angepfiffen werden. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der TSV ist mit 35 Punkten vorläufig Tabellenfünfter.

FSV schlägt KSV

Der FSV Frankfurt geht als Derbysieger in die Regionalliga-Winterpause. Die Bornheimer setzten sich beim KSV Hessen Kassel mit 3:1 durch und überwintern auf Tabellenplatz acht. Die Nordhessen müssen am kommenden Samstag noch das Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim II bestreiten.

Weitere Informationen Hessen Kassel – FSV Frankfurt 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Boutakhrit (8.), 1:1 Stendera (49.), 1:2 Müller (76.), 1:3 Hirst (80.)

Zuschauer: 1.589 Ende der weiteren Informationen

Nächster Punkt für Fulda-Lehnerz

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz verabschiedete sich mit einem Remis aus dem Jahr. Bei der Zweitvertretung von Mainz 05 kam der Aufsteiger zu einem 1:1. Moritz Reinhard traf für die Hessen, die als Liga-Neuling mit Winterpausenrang neun zufrieden in die Feiertage gehen dürften.