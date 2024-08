Die Offenbacher Kickers sammeln im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest den nächsten Punkt ein. Der FC Gießen trotzt dem Tabellenführer einen Zähler ab, Fulda feiert den ersten Saisonsieg.

Veröffentlicht am 10.08.24 um 16:07 Uhr

Ronny Marcos vom OFC im Spiel in Freiberg

Ronny Marcos vom OFC im Spiel in Freiberg Bild © Imago Images

Der OFC bleibt in der noch jungen Saison der Regionalliga Südwest weiterhin ungeschlagen: Die Kickers mussten sich am Samstag in Freiberg allerdings mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Beide Teams haben nun nach drei Spielen fünf Punkte auf dem Konto.

SGV Freiberg – Kickers Offenbach 0:0 Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 1.132

Gießen punktet beim Spitzenreiter

Ebenfalls keine Tore gab es beim Spiel des FC Gießen: Die Mittelhessen holten beim Tabellenführer Eintracht Trier somit immerhin einen Punkt.

Eintracht Trier - FC Gießen 0:0 Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 3.569

Fulda besiegt Walldorf

Genau wie Gießen und der OFC hat nun auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fünf Punkte vorzuweisen: Die Mittelhessen siegten mit 2:1 gegen Walldorf. Den frühen Rückstand drehte Aaron Frey per Doppelpack.