Ein Fußballfest war es nicht, letztlich sichert sich die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aber doch einen Sieg beim Schlusslicht der Regionalliga.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat in der Fußball-Regionalliga Südwest einen Pflichtsieg eingefahren. Am Dienstagabend setzten sich die Hessen beim Schlusslicht FC 08 Villingen mit 3:1 (1:0) durch. Tim Korzuschek (27.), Marius Grösch per verwandeltem Foulelfmeter (74.) und Nils Fischer (90.+3) erzielten die Tore für die Gäste. Villingen glich zwischenzeitlich aus (57.). Die SG Barockstadt liegt in der Tabelle auf Rang neun.