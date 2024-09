Das kommt überraschend: Daniyel Cimen wechselt innerhalb der Regionalliga Südwest den Club. Der Trainer verlässt Gießen und schließt sich der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an.

Seit Mitte August suchte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach einem Nachfolger für Trainer Sedat Gören, von dem sich der hessische Fußball-Regionalligist getrennt hatte. Am Montagabend verkündete der Club das Ergebnis seiner Suche: Daniyel Cimen übernimmt die SG Barockstadt, er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Das Besondere: Noch am Samstag leitete der ehemalige Profi (u.a. Eintracht Frankfurt) den Ligakonkurrenten FC Gießen an, coachte den Aufsteiger zum 3:1-Derbysieg gegen Hessen Kassel. Tags drauf schaute sich der im Rhein-Main-Gebiet wohnende Cimen dann bereits seine neue Mannschaft beim Gastspiel in Offenbach an, die nur knapp 1:2 verlor.

Am Dienstag erstes Training bei SG Barockstadt

"Wir freuen uns, Daniyel Cimen als neuen Cheftrainer begrüßen zu dürfen. Es ist für ihn mit Sicherheit ein harter Schritt den FC Gießen in der aktuellen Saison zu verlassen", sagte Volker Bagus, der Sportliche Leiter der SG Barockstadt. Cimen kenne die Liga bestens und habe mit Gießen in dieser noch jungen Saison bereits für Furore gesorgt.

"Darüber hinaus ist Daniyel eine überragende Persönlichkeit und wir erhoffen uns, dass er den Verein als Ganzes in den nächsten Jahren weiterentwickelt", so Bagus. Cimen wird bereits am Dienstag sein erstes Training beim neuen Club leiten.

Cimen mit emotionalen Worten

In Gießen fand man trotz des Abschieds des Erfolgstrainers vergleichsweise versöhnliche Worte: "Der Zeitpunkt dieser Entscheidung hat uns alle sehr überrascht, doch es gibt wahrscheinlich nie den perfekten Moment für solch eine Entscheidung", sagte Geschäftsführer Michel Magel. Cimen-Kumpel Michael Fink, ebenfalls Ex-Profi, wird ab sofort den Aufsteiger als Coach anleiten. Bisher fungierte er als spielender Co-Trainer auf dem Feld.

"Ich möchte mich von ganzem Herzen beim Verein bedanken", sagte Cimen in Richtung seines nun ehemaligen Clubs: "Gießen wird für immer ein Zuhause bleiben, und ich werde diesen Ort und die Menschen hier in meinem Herzen tragen."