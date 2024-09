Im zweiten Versuch binnen einer Woche schafft Kickers Offenbach den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Der OFC dreht am Sonntag das Hessenduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Veröffentlicht am 31.08.24 um 16:13 Uhr

Der OFC führt die Regionalliga an.

Der OFC führt die Regionalliga an. Bild © Archiv: Imago Images

Die Offenbacher Kickers stehen nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest auf dem Spitzenplatz. Der OFC setzte sich am Sonntag im Stadion am Bieberer Berg mit 2:1 (0:1) gegen den Hessen-Rivalen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch. Dabei lagen die Hausherren früh in Rückstand, Leon Pomnitz zirkelte einen Freistoß ins Netz (3.).

Die Kickers aber kamen nach der Pause zurück. Erst glich Vincent Moreno mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel aus (53.), dann traf der eingewechselte Valdrin Mustafa per Kopf (57.). Gästespieler Clint Essers sah zudem Gelb-Rot (59.). Der OFC führt das Tableau nun punktgleich vor den Stuttgarter Kickers an.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Pomnitz (3.), 1:1 Moreno (53.), 2:1 Mustafa (57.)

Gelb-Rot: Essers (59./Fulda)

Zuschauer: 6.376 Ende der weiteren Informationen

Gießen gewinnt Derby gegen Kassel

Bereits am Samstag hatte der FC Gießen das Derby gegen den KSV Hessen Kassel gewonnen. Vor 1.564 Zuschauern setzten sich die Mittelhessen mit 3:1 durch und überholten die Nordhessen in der Tabelle.

Weitere Informationen FC Giessen – Hessen Kassel 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Duran (15.), 2:0 Ebnouetalib (20.), 3:0 Rummel (60.), 3:1 Springfeld (88.)

Zuschauer: 1.564 Ende der weiteren Informationen

Eintracht U21 am Boden

Ganz unten in der Tabelle mit nur einem Punkt steht weiterhin die U21 von Eintracht Frankfurt. Bei Aufsteiger Villingen verloren die Hessen 0:2, obwohl diesmal sogar das ungarische Offensivtalent der Profis, Krisztián Lisztes, zum Einsatz kam.

Weitere Informationen FC Villingen – Eintracht Frankfurt II 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Sökler (53.), 2:0 Ceylan (88.FE)

Zuschauer: 1.064 Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

FSV fängt sich späten Ausgleich

Den Sprung an die Tabellenspitze verpasste der FSV Frankfurt nur knapp. Nach dem Tor von Lukas Gottwalt (62.) führten die Bornheimer gegen den Bahlingern SC lange, fingen sich in der 94. Minute aber noch das 1:1. Der FSV ist nun Tabellenvierter.