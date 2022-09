Zwei Hessenderbys am Wochenende

In der Regionalliga Südwest stehen am Wochenende gleich zwei Hessenderbys an.

Den Auftakt machen am Freitag um 19 Uhr der KSV Hessen Kassel und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Während das Schusslicht aus Kassel noch auf den ersten Saisonsieg wartet, ist Fulda mit elf Punkten aus sieben Spielen ordentlich gestartet.

Am Samstag um 14 Uhr steigt dann in Steinbach das zweite Hessenderby, wenn der TSV Steinbach Haiger den FSV Frankfurt empfängt. Ebenfalls um 14 Uhr sind die Offenbacher Kickers im Heimspiel gegen den FC Homburg gefragt.