Tabellenführer Kickers Offenbach trifft auf Eintracht Trier

In der Regionalliga Südwest grüßt Kickers Offenbach seit dem vergangenen Wochenende von der Tabellenspitze.

Diesen Platz will der OFC am kommenden Spieltag unbedingt verteidigen. Die Kickers treffen dabei am Samstag (14 Uhr) am heimischen Bieberer Berg auf den Tabellenachten Eintracht Trier. Nur einen Punkt hinter dem OFC befindet sich der FSV Frankfurt. Die Bornheimer wollen ihrerseits den Sprung an die Spitze versuchen. Sie brauchen dafür in jedem Fall einen eigenen Sieg. Der FSV trifft dabei zur gleichen Zeit im Hessen-Duell auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.