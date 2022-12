In der Fußball-Hessenliga eröffnet an diesem Wochenende das Spitzen-Duo den Spieltag.

Sowohl der Tabellenzweite aus Gießen (19.30 Uhr), der in Dietkirchen gefordert ist, als auch der Tabellenführer Eintracht Frankfurt II (20 Uhr), der gegen Baunatal ran muss, sind freitags gefordert. Beide Mannschaften liegen aktuell punktgleich an der Spitze. Türk Gücü Friedberg, der erste Verfolger des Duos, ist dann am Samstag um 12.30 Uhr dran. Der Tabellendritte empfängt den Tabellenfünften aus Fernwald. Zu einem echten Kellerduell kommt es am Sonntag (14 Uhr): Dann empfängt Neuhof daheim Rot-Weiß Hadamar.