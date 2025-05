Gino Fechner bleibt dem SV Wehen Wiesbaden erhalten.

Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Defensiv-Allrounder bis 2027 verlängert. Fechner, der 2021 vom KFC Uerdingen nach Wiesbaden gewechselt war, geht damit in seine fünfte Saison beim SVWW. "Obwohl ich schon einiges beim SVWW erlebt habe, bin ich hier noch nicht fertig. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl, bin in der Region voll angekommen und möchte mit dem Verein nochmal etwas erreichen", betonte Fechner. In dieser Saison kam der 27-Jährige in 32 Pflichtspielen zum Einsatz.