Drittliga-Duell in Aachen SV Wehen Wiesbaden geht torlos in die Weihnachtspause

SV Wehen Wiesbaden geht torlos in die Weihnachtspause

Drittliga-Duell in Aachen

Immerhin nicht verloren: Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden erkämpft sich in einem ereignisarmen Spiel zum Jahresabschluss in Aachen einen Punkt.

Veröffentlicht am 21.12.24 um 18:24 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat das Fußballjahr 2024 recht unspektakulär beendet: Im Drittliga-Spiel bei Alemannia Aachen kamen die Hessen am Samstag zu einem torlosen Unentschieden. Kämpferisch zeigte die Mannschaft von Trainer Nils Döring einen ordentlichen, ja guten Auftritt, spielerisch war das Ganze sicher ausbaufähig.

Die Gastgeber hatten die bessere Torchancen. Nach einer halben Stunde etwa scheiterte Kevin Goden am stark reagierenden SVWW-Torwart Florian Stritzel. Nach der Pause hätte Anton Heinz für Aachen ebenfalls einen Treffer erzielen können (68.). Die beste Gelegenheit der Gäste vergab Fatih Kaya kurz vor Schluss (88.), als sein Freistoß nicht den Weg ins Netz fand.

SVWW plant Trainingslager in Spanien

Nach drei sieglosen Spielen hintereinander steht der SVWW aktuell auf Platz acht der Tabelle. Für die Hessen geht es am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen den SC Verl weiter. Entsprechend bittet Coach Döring sein Team bereits am 2. Januar zurück ins Training. Vom 3. bis zum 11. Januar ist zudem ein Trainingslager in Spanien geplant.