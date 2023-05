Wehen Wiesbaden in Dresden: Erstes Endspiel um den Aufstieg

Die Heimpleite gegen Meppen hat dem SV Wehen Wiesbaden wehgetan. Jetzt soll ein Sieg im Topspiel bei Dynamo Dresden her, damit der Zweitliga-Aufstieg weiter möglich ist. Wir zeigen die Partie am Samstag im Livestream.

Seit Mitte März steht der SV Wehen Wiesbaden mindestens auf dem Relegationsplatz der 3. Fußball-Liga. Durch die unnötige 1:2-Heimniederlage gegen den SV Meppen ist der Zweitliga-Aufstieg jedoch in Gefahr – die Pleite gegen das Schlusslicht war ein bitterer Rückschlag. Damit der SVWW als Tabellendritter nicht weiter abrutscht, muss am Samstag im Topspiel beim Tabellenvierten Dynamo Dresden (14 Uhr) wieder ein Erfolg her.

Trainer Markus Kauczinski weiß: So leichtfertig wie bei der Niederlage gegen Meppen darf seine Mannschaft diesmal nicht vorgehen: "Insgesamt haben wir gegen Meppen den Mut und die Entschlossenheit vermissen lassen, die man im Aufstiegskampf benötigt. In Dresden müssen wir da anders auftreten." Die Atmosphäre wird hitzig. Zum Spiel im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion werden knapp 30.000 Zuschauer erwartet.

Drittliga-Topspiel in Dresden im Livestream

Personell sieht es für das Topspiel beim SVWW so aus: Brooklyn Ezeh steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Bei dem zuletzt angeschlagenen Florian Carstens (Hüftprobleme) wird über einen Platz im Spieltagskader kurzfristig entschieden. Dominik Bauer (Knieprobleme), Lucas Brumme (Knie-OP), Thijmen Goppel (Kniearthroskopie) und Arthur Lyska (Innenbandriss) fehlen weiterhin.

Kauczinski erwartet Aufstiegskampf bis zum Schluss

Noch stehen in der 3. Liga vier Spieltage aus. Nach dem Auswärtsspiel in Dresden hat der SV Wehen Wiesbaden den SC Verl im Heimspiel. Danach muss der SVWW bei Tabellenführer SV Elversberg antreten. Zum Saisonfinale Ende Mai empfangen die Wiesbadener schließlich den Halleschen FC.

Trainer Kauczinski erwartet einen Aufstiegskampf bis zum Schluss: "Es wird bis zum letzten Spieltag ein enger Wettlauf werden, so wie es bereits in den vergangenen Spielzeiten war. Am Ende wird vielleicht ein Punkt, oder auch nur Torverhältnis entscheidend sein. Da müssen wir jetzt die Nerven bewahren."

Für Wehen Wiesbaden steht am Samstag damit das erste Endspiel um den Aufstieg an – wie viele noch folgen, hat das Kauczinski-Team selbst in der Hand.