Der SV Wehen Wiesbaden hat die Auswärts-Seuche. Nach vier Auswärtspleiten in Folge will der SVWW im Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt endlich wieder jubeln. Und Trainer Nils Döring hat schon den DFB-Pokal im Visier.

2:3, 0:2, 2:4 und 0:2. Besonders viel Spaß macht das mit den Auswärtsspielen beim SV Wehen Wiesbaden aktuell nicht. Wobei man fairerweise anmerken muss, dass sich der SVWW zwei der Auswärtspleiten bei Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld und damit bei den potenziellen Aufsteigern in der 3. Liga leistete.

Döring: Ein Problem der Konstanz

Mit dem Aufstieg hätten die Wiesbadener als Zweitliga-Absteiger auch gerne etwas zu tun gehabt. Doch die Realität sieht ganz anders aus. "Uns fehlt in dieser Spielzeit einfach die Konstanz. Im ersten Teil der Saison waren wir sehr auswärtsstark und haben unseren Heimspiele nicht gewonnen, jetzt ist es umgekehrt", sagte SVWW-Trainer Nils Döring dem hr-sport.

Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Wiesbadener auf dem 12. Tabellenplatz, der Klassenerhalt in der 3. Liga ist noch nicht geschafft. Viel Tristesse also beim SVWW, nun soll das Hessenpokal-Halbfinale am Dienstag gegen den FSV Frankfurt (19 Uhr) zum Lichtblick werden. Auch wenn das Spiel auswärts ist.

"DFB-Pokal für jeden ein Highlight"

Döring will im Pokal durchstarten: "Unser Ziel ist natürlich, am Ende den Hessenpokal zu gewinnen und somit den DFB-Pokal zu erreichen, das ist für jeden Fußballer ein Highlight." Döring erinnert sich noch gut an die großen DFB-Pokal-Spiele in Wiesbaden, vor zwei Jahren gegen RB Leipzig oder 2024, als die Wiesbadener erst in der Verlängerung gegen Mainz 05 verloren.

Doch erstmal muss der FSV Frankfurt geschlagen werden. Bislang lief es im Hessenpokal für den SVWW ordentlich. In der dritten Pokalrunde gab es einen 3:1-Sieg beim Hessenligisten SV Steinbach, im Viertelfinale gelang Wehen Wiesbaden mit dem 4:0-Sieg beim Regionalligisten Kickers Offenbach gar ein echtes Statement. Nun also das Halbfinale beim FSV Frankfurt.

"Ich glaube, dass wir gewinnen und ins Finale kommen, weil ich um die Qualitäten meiner Mannschaft weiß. Es wird ein Kampfspiel, das müssen wir annehmen", so Döring. Personell sind beim SVWW alle Mann an Bord, lediglich hinter Innenverteidiger Florian Carstens, der am Wochenende bei der 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln mit Knie-Problemen raus musste, steht ein Fragezeichen.

Auch Frankfurt hofft auf den DFB-Pokal-Faktor

Beim Wiesbadener Gegner FSV Frankfurt ist die Luft raus. Nachdem man im Aufstiegskampf in der Regionalliga Südwest abreißen lassen musste, hagelte es Niederlagen. 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers und dann dreimal deftig: 0:3 bei Mainz ll, 1:4 zuhause gegen Hessen Kassel und 0:3 gegen Homburg. Am vergangenen Wochenende konnte sich der FSV wieder etwas Selbstvertrauen zurückholen.

Beim 5:1 in Villingen schoss sich der FSV den Frust von der Seele, wenn auch nur gegen den schon abgestiegenen Tabellenletzten. Jetzt hoffen sie beim FSV, dass es erfolgreich im Hessenpokal weitergeht, denn auch am Bornheimer Hang wittern sie natürlich ihre Chance auf eine DFB-Pokal-Teilnahme. Vor zwei Jahren gelang das, als der FSV den Hessenpokal gewann.

Sollte der FSV ins Endspiel einziehen, hätte er zumindest abermals Heimrecht, denn das Hessenpokal-Finale am 25. Mai findet - wie in den vergangenen beiden Jahren - im Stadion am Bornheimer Hang statt. Dort würden auch der KSV Hessen Kassel und der TSV Steinbach Haiger gerne auflaufen. Die beiden Regionalliga-Teams spielen am Mittwoch (19 Uhr) das zweite Halbfinale aus.