SV Wehen Wiesbaden will in den DFB-Pokal

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Auswärts-Seuche. Nach vier Auswärts Pleiten in Folge will der SVWW am Dienstag im Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt endlich wieder jubeln. Und Trainer Trainer Nils Döring hat scbon den DFB-Pokal im Visier.