Kaya erzielt Doppelpack Eiskalter SVWW gewinnt in Essen

Der SV Wehen Wiesbaden untermauert in Essen seinen guten Saisonstart und setzt sich in der Spitzengruppe der 3. Liga fest.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen Auswärtssieg gefeiert: Bei Rot-Weiß Essen gewann der SVWW mit 3:0 (1:0).

Während die Gastgeber ihre Chancen nicht nutzen konnten, waren die Hessen vor dem Tor eiskalt. Genauer gesagt Neuzugang Fatih Kaya, der das Team von Trainer Nils Döring in der 19. Minute in Führung brachte und in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 79. Minute traf Tarik Gözüsirin zum Endstand.

SVWW weiterhin ungeschlagen

Der SVWW blieb damit auch im fünften Spiel der aktuellen Drittliga-Saison ungeschlagen. In der Tabelle bedeutet das aktuell Relegationsplatz drei, allerdings können Köln und Bielefeld am Sonntag noch vorbeiziehen.