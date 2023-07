Bennetts schließt sich dem SV Wehen Wiesbaden an

Mittelfeldspieler Keanan Bennetts wird in der kommenden Saison das Trikot von Wehen Wiesbaden tragen. Weit umziehen wird der 24-Jährige nicht müssen, denn Bennetts spielte zuvor beim SV Darmstadt 98.

Von einem hessischen Aufsteiger zum anderen hessischen Aufsteiger: Außenbahnspieler Keanan Bennetts wird in der kommenden Spielzeit für Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden auflaufen. Das gab der SVWW am Freitagmorgen bekannt.

Zuvor war sein Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 zum 1. Juli ausgelaufen. Bennetts kommt ablösefrei und wird in der kommenden Saison die linke Außenbahn des SVWW verstärken.

Explosivität und Geschwindigkeit zeichnen Bennetts aus

"Keanan ist auf dem linken Flügel mit seiner Explosivität und Geschwindigkeit eine absolute Waffe. Seine schnellen Dribblings und präzisen Flanken stellen die Gegner immer wieder vor große Herausforderungen", sagte Paul Fernie, Sportlicher Leiter bei Wehen Wiesbaden, über die Neuverpflichtung am Freitag. "Es freut uns sehr, dass Keanan sich trotz des großen Interesses anderer Zweitligisten für uns entschieden hat."

In der Jugend wurde Bennetts beim englischen Top-Klub Tottenham Hotspurs ausgebildet, ehe er 2018 in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Seine zweite Station in Deutschland legte der ehemalige Juniorennationalspieler ab Oktober 2022 bei den Lilien ein. Dort bestritt Bennetts 15 Ligaspiele und kam auch im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz.

"Wechsel zum SVWW ist für mich der richtige nächste Schritt"

Beim SV Wehen Wiesbaden wird der Engländer auf noch mehr Einsatzminuten hoffen. Dabei hätten ihn die Gespräche Paul Fernie und Trainer Markus Kauczinski davon überzeugt, dass "der Wechsel zum SVWW mit seinem sehr familiären Umfeld der richtige nächste Schritt ist", sagte Bennetts bei seiner Vertragsunterzeichnung am Freitag.

"Ich freue mich auf meine neue Mannschaft und möchte mit meinen Qualitäten zum Erfolg des Vereins beitragen." Unter Beweis stellen kann der 24-jährige Außenbahnspieler diese Worte ab dem 29. Juli. Dann startet der SVWW gegen den 1. FC Magdeburg in die neue Saison.