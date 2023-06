4:0! SVWW macht großen Schritt in Richtung zweite Liga

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga eine sehr gute Ausgangsposition gesichert. Bei Gegner Bielefeld lagen dagegen die Nerven blank, die Fans rasteten schon während der Partie aus.

Der SV Wehen Wiesbaden hat das Hinspiel in der Relegation um den letzten verbliebenen Platz in der zweiten Liga deutlich gewonnen. Er besiegte Arminia Bielefeld am Freitagabend mit 4:0 (1:0). Die Treffer erzielten Ivan Prtajin (6. Minute), Johannes Wurtz (50.), Benedict Hollerbach (60.) und John Iredale (82.).

Ezeh flankt, Prtajin köpft - 1:0

Der SVWW war von Beginn an hellwach und griffig in den Zweikämpfen. Nicht mal sechs Minuten waren gespielt, als Brooklyn Ezeh mustergültig flankte und Prtajin zum 1:0 einköpfte. Die Führung gab den Wiesbadenern, die vor nicht mal einer Woche noch verfrüht den Aufstieg gefeiert hatten, Rückenwind.

Nach einem langen beherzten Lauf hätte Ezeh noch einen Treffer nachlegen können, schloss aber zu zentral ab, sodass Martin Fraisl im Arminia-Tor parieren konnte (20.). Auch danach war der SVWW besser im Spiel, während Bielefeld nicht gefährlich in den gegnerischen Strafraum kam. Großchancen waren insgesamt aber Mangelware. Dementsprechend ging es mit der knappen Führung der Hausherren in die Pause.

Wurtz, Hollerbach und Iredale machen es deutlich

Und auch die zweite Hälfte startete aus Wiesbadener Sicht hervorragend: Einen direkten Freistoß von Ezeh konnte Fraisl noch parieren, den Abpraller drückte Wurtz allerdings zum 2:0 über die Linie (50.). Zehn Minuten später folgte der große Auftritt von Hollerbach: Der Stürmer schnappte sich den Ball in der eigenen Hälfte, sprintete los bis in den gegnerischen Strafraum und schloss überlegt ins lange Eck ab - 3:0 (60.).

Danach kippte die Stimmung bei den Bielefeld-Fans, die Feuerwerkskörper auf das Spielfeld schossen und ihre Mannschaft lautstark beschimpften. Als Iredale einen Konter nach Abwurf von Torwart Florian Stritzel zum 4:0 nutzte (82.), unterbrach der Schiedsrichter die Partie sogar, weil ein Platzsturm der wütenden Gästefans drohte. Nach rund 20 Minuten ging es weiter, Tore fielen aber keine mehr.

Den Vier-Tore-Vorsprung nimmt der SV Wehen Wiesbaden mit nach Bielefeld, wo am kommenden Dienstag um 20.45 Uhr das Relegations-Rückspiel steigt.