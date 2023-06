Der SVWW jubelt über seine Tore in Bielefeld.

Doppelpacker Hollerbach bringt SVWW zurück in Liga 2

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Hinspielergebnis veredelt und Arminia Bielefeld in der Relegation souverän besiegt. Nach drei Jahren steht der SVWW somit wieder in der 2. Liga.

Es ist geschafft! Der SV Wehen Wiesbaden hat sich in der Relegation gegen Arminia Bielefeld am Dienstagabend insgesamt sehr souverän durchgesetzt. Dem 4:0-Erfolg aus dem Hinspiel folgte ein 2:1 (2:1) auf der Alm. Den frühen Führungstreffer durch Fabian Klos (4.) konterte Benedict Hollerbach mit einem Doppelpack (35./45.+2) und wurde so zum Matchwinner.

Nach drei Jahren Abstinenz kehrt der Klub aus der Landeshauptstadt somit wieder in die 2. Liga zurück. Die Ostwestfalen hingegen werden innerhalb von zwölf Monaten aus der 1. Bundesliga in die 3. Liga durchgereicht.

Klos trifft früh für die Arminia

SVWW-Trainer Markus Kauczinski sah nach dem deutlichen Hinspielerfolg keinen Grund, seine Startelf zu ändern. Die Arminia hingegen nahm fünf Änderungen vor.

Und die Anfangsphase gehörte den neu formierten Bielefeldern, die nach vier Minuten in Führung gingen. Nach einem weiten Schlag von Torwart Martin Fraisl landete der Ball nach Kopfballverlängerung bei Klos, der mit gütiger Mithilfe von SVWW-Schlussmann Florian Stritzel traf (4.).

Hollerbach wird zum SVWW-Matchwinner

Anschließend gab es Chancen hüben wie drüben. Ivan Prtajin vergab gleich zweimal (6./8.). Bei Bielefeld klatschte ein Kopfball von Oliver Hüsing an die Latte (26.), Hollerbach setzte den anschließenden Konter knapp daneben (27.).

Nach 35 Minuten purzelten den geschätzt 1.000 mitgereisten SVWW-Fans allerdings Steine vom Herzen. Prtajin setzte Hollerbach sehenswert in Szene und der traf nach einem langen Lauf eiskalt zum Ausgleich (35.) - ein Klasse-Tor! Und der 22-Jährige zeigte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut, warum ihn Bundesligist 1. FC Köln jagt. Hollerbach ließ zwei Verteidiger aussteigen und schnürte - leicht abgefälscht - den Doppelpack (45.+2).

SVWW setzt sich insgesamt mit 6:1 durch

Der SVWW konnte den zweiten Durchgang dadurch etwas ruhiger gestalten und sich auf die Defensivarbeit konzentrieren. Den ersten Nadelstich in der Offensive setzte dennoch die Kauczinski-Elf, Hollerbachs Abschluss auf spitzem Winkel entschärfte Fraisl in allerhöchster Not (50.). Einmal nur ging der Puls auf Wiesbadener Seite hoch, doch Gino Fechter rettete zweimal spektakulär (69.).

Nach Hin- und Rückspiel hat sich der SV Wehen Wiesbaden insgesamt mit 6:1 behauptet. Der SVWW ist somit der elfte Drittligist, der sich in der 2009 wiedereingeführten Relegation gegen den Zweitligisten durchsetzt.