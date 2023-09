Beim Auswärtsspiel in Paderborn geht der SV Wehen Wiesbaden in Führung und hat das 2:0 auf dem Fuß, ehe die Gastgeber aufdrehen.

Niederlage für den SV Wehen Wiesbaden: Das Team verlor die Zweitliga-Partie in Paderborn am Freitagabend mit 1:2 (1:0). Kianz Froese hatte den SVWW in Führung gebracht (23. Minute), Sebastian Klaas (51.) und Niclas Nadj (60.) drehten das Spiel für den SCP.

Froese-Tor stellt Spielverlauf auf den Kopf

Der SVWW startete wie so häufig defensiv und abwartend. Der Druck der Gastgeber nahm immer weiter zu und gipfelte in der Großchance von Nadj, dessen Schuss auf das verwaiste Tor Marcus Mathisen gerade noch blocken konnte (21.).

Auf der Gegenseite stellten die Wiesbadener den Spielverlauf dann auf den Kopf: Thijmen Goppel bediente Froese, der locker einschieben konnte. Bis zum Torjubel musste der SVWW aber noch geschlagene zwei Minuten warten: Zunächst hatte das Schiedsrichter-Team auf Abseits entschieden, der VAR prüfte lange und gab schließlich die 1:0-Führung der Gäste (23.). Das Tor gab dem Team von Markus Kauczinski sichtbar Selbstvertrauen, Paderborn wurde kurz vor der Pause allerdings noch mal durch eine Direktabnahme von Felix Platte gefährlich (43.).

Prtajin vergibt, Paderborn kommt zurück

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel hatte SVWW-Torjäger Ivan Prtajin das 2:0 auf dem Fuß, drosch eine Hereingabe von Froese allerdings aus elf Metern deutlich über das Tor. Und das rächte sich sofort: Im Gegenzug konnte Klaas von der Strafraumkante abziehen - 1:1 (51.). Der SCP drehte danach richtig auf und traf in der 60. Minute erneut. Durch einen einfachen Pass tauchte Nadj vor SVWW-Keeper Florian Stritzel auf, Mathisen konnte nur noch unglücklich abfälschen - 2:1 aus Gastgeber-Sicht.

Die Wiesbadener versuchten, sich nach dem Paderborner Sturmlauf wieder zu fangen. In die Offensiv-Bemühungen fiel jedoch ein katastrophaler Fehlpass, den der eingewechselte Sirlord Conteh beinahe zum 3:1 genutzt hätte - Stritzel verhinderte das mit dem langen Bein (71.). Genau zehn Minuten später umkurvte Conteh Stritzel, dieses Mal war aber Florian Carstens zur Stelle, der spektakulär mit dem Kopf vor der Linie retten konnte.

Iredale scheitert kurz vor Schluss

Die größte Chance zum Ausgleich vergab der eingewechselte John Iredale, dessen Direktabnahme aus gefährlicher Position das Tor deutlich verfehlte (87.). Zwei Minuten später tauchte auch Prtajin noch mal gefährlich vor SCP-Keeper Jannik Huth auf, der SCP-Keeper blieb allerdings der Sieger des Duells.

Durch die Niederlage bleibt der SVWW bei acht Punkten nach nun sechs Spielen stehen. Am kommenden Samstag (13 Uhr) geht es im heimischen Stadion mit dem Aufsteiger-Duell gegen Elversberg weiter.