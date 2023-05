Der SV Wehen Wiesbaden will sich im Auswärtsspiel in Elversberg eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale erarbeiten. Der Gegner könnte derweil schon den Aufstieg feiern.

Audiobeitrag Audio Kauczinski vor Spiel in Elversberg: "Wir freuen uns total drauf" Audio Markus Kauczinski spricht nach dem Sieg über 1860. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Beim Auswärtsspiel in Elversberg am Samstag (14 Uhr, live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) werden Spieler und Verantwortliche des SV Wehen Wiesbaden beim Blick in den Gästeblock ein ungewohntes Glücksgefühl verspüren. Schon 600 der 800 Gästetickets ist der SVWW an Anhänger losgeworden, die das Team im Endspurt um den Aufstieg in die zweite Liga unterstützen wollen.

Auswärtsspiel bei der "Mannschaft der Saison"

Doch auch auf der Gegenseite wird das Stadion voll sein, denn die SV Elversberg kann mit einem Sieg den Aufstieg klarmachen und den Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga feiern. "Elversberg ist immer noch die Mannschaft der Saison. Es ist ein richtig starkes Team, fußballerisch gut", lobte SVWW-Trainer Markus Kauczinski im vereinseigenen Interview den Gegner.

Die Wiesbadener selbst brauchen die Punkte, um sich eine gute Ausgangsposition für den Showdown am letzten Spieltag zu verschaffen. Aktuell ist für das Team von Platz eins bis Platz sechs noch alles möglich - die Drittliga-Meisterschaft, der direkte Aufstieg, die Relegation, die DFB-Pokal-Qualifikation als Trostpreis oder auch komplett leere Hände.

SV Wehen Wiesbaden Kauczinski lobt Professionalität: "Kein Unterschied zu Zweitligisten" An den letzten zwei Spieltagen entscheidet sich, ob der SV Wehen Wiesbaden den Sprung zurück in die zweite Liga schafft. Trainer Markus Kauczinski sieht den Verein in jedem Fall gut aufgestellt. Zum Artikel

Freude über "Spiele mit Bedeutung"

Und dennoch: "Rechenspiele machen noch immer keinen Sinn. Sie helfen einem auch gar nicht", so Kauczinski. "Der Fokus muss bei uns liegen. Natürlich wächst außenrum eine Bedeutung. Aber für das, was auf dem Platz passiert, spielt das keine Rolle." Für den SVWW und seine Ausgangslage am letzten Spieltag gegen Halle (27. Mai, 14 Uhr) ist es trotzdem wichtig, wie Dresden, Osnabrück und Saarbrücken spielen.

Obwohl Dynamo Dresden zuletzt vorbeigezogen ist und nun genau wie Elversberg Kurs auf den direkten Aufstieg nimmt, ist man beim SVWW happy über die aktuelle Konstellation. "Am Anfang der Saison haben wir gesagt, dass wir genau solche Spiele wollen. Uns hat von den Experten kaum einer auf der Rechnung gehabt und wir haben für uns formuliert, dass wir in diesem Aufstiegskampf am Ende Spiele haben wollen, die eine Bedeutung haben. Und das haben wir geschafft", sagte Markus Kauczinski. Nach der Partie in Elversberg steht dann auch die genaue Bedeutung des letzten Saisonspiels fest.

Loca-tag 'story_video_livestream_intro_sr' not found Livestream Samstag, 20.5., 14 Uhr: Elversberg - Wehen Wiesbaden live Live Benedict Hollerbach im Trikot des SV Wehen Wiesbaden Bild © Imago Images Loca-tag 'story_video_livestream__outro_sr' not found