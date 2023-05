An den letzten zwei Spieltagen entscheidet sich, ob der SV Wehen Wiesbaden den Sprung zurück in die zweite Liga schafft. Trainer Markus Kauczinski sieht den Verein in jedem Fall gut aufgestellt.

Trainer Markus Kauczinski hat die Strukturen beim SV Wehen Wiesbaden ausdrücklich gelobt. "Wir sind sehr professionell, ich erkenne jetzt keinen Unterschied zu Zweitligisten", sagte er in einem dpa-Gespräch.

Die Wiesbadener können zum dritten Mal nach 2007 und 2019 den Sprung in die zweite Liga schaffen. Vor dem Spiel bei Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg am Samstag (14 Uhr, live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) belegt der SVWW den vierten Tabellenplatz, wobei der Zweite SC Freiburg II nicht aufsteigen kann. Die Wiesbadener müssten nach aktuellem Stand also in die Relegation gegen den 16. der 2. Liga. Sowohl der direkte Aufstieg als auch ein Saisonende mit leeren Händen ist noch möglich.

Lob für Kauczinski von Geschäftsführer Schäfer

Dass der SVWW bis zum Schluss um die Aufstiegsplätze mitkämpft, haben vor der Saison nur wenige erwartet. Die erfolgreiche Spielzeit ist natürlich auch auf die Arbeit von Kauczinski zurückzuführen.

"Diese Saison konnte er seine Vorstellungen noch viel besser einbringen, weil er eine komplette Vorbereitung absolvieren konnte und nicht während der Saison kam", so Geschäftsführer Nico Schäfer über den 53-Jährigen, der seit November 2021 beim SVWW an der Seitenlinie steht. "Er steht vollkommen hinter dem Club und der Philosophie und dem, was wir erreichen wollen. Das bringt er mit jeder Faser rüber."

"Wie können wir als kleiner Verein anderen voraus sein?"

Kauczinski gibt dieses Lob postwendend an den Verein zurück, spricht von guten Strukturen und einem "richtig guten Scouting-Team". Der SV Wehen sei sehr seriös, auch mit dem Hintergrund von Sponsor Brita. Eine Seriosität, die sich inzwischen auch auf der Trainer-Position zeigt: Nach viereinhalb Jahren mit Rüdiger Rehm setzt der SVWW auch langfristig auf Kauczinski und verlängerte mit ihm bis 2025.

"Der größte Ansporn im Moment ist: Wie können wir als kleiner Verein anderen voraus sein?", beschreibt Kauczinski seine Arbeit. Und womöglich kann er sich bald sportlich mit Zweit- statt Drittliga-Vereinen messen.

