Benedict Hollerbach war einer der Hauptgründe für den Erfolg des SV Wehen Wiesbaden in der Relegation gegen Arminia Bielefeld. Können die Hessen ihn nach dem Aufstieg doch noch halten?

Videobeitrag Video Hollerbach: "Haben uns endlich für den Aufwand belohnt" Video Bild © IMAGO / Eibner Ende des Videobeitrags

Benedict Hollerbach hat in dieser Saison eine tolle Entwicklung beim SV Wehen Wiesbaden genommen. 14 Tore in Liga zwei, dazu am Dienstagabend drei Treffer in der Relegation gegen Arminia Bielefeld - der 22 Jahre alte Mittelstürmer hat oftmals den Unterschied ausgemacht.

Hollerbach bestätigt Vertragsverlängerung

Doch wie geht es nach dem Aufstieg in die zweite Liga weiter bei Hollerbach? Der frühere Jugendspieler des FC Bayern München steht nach kicker-Informationen auf der Wunschliste des 1. FC Köln. Durch den Erfolg gegen Arminia ist ein ablösefreier Wechsel aber nicht mehr möglich.

Audiobeitrag Audio Der SV Wehen Wiesbaden ist in die 2. Liga aufgestiegen Audio Der SV Wehen Wiesbaden jubelt in Bielefeld. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Hollerbach bestätigte am Mikrofon des hr-sport: "Durch den Aufstieg hat sich mein Vertrag um ein Jahr verlängert." Über seine Zukunft mache er sich vor dem anstehenden Party-Marathon, der am Mittwoch um 14.30 auf dem Wehener Markt in Taunusstein beginnt und im Wiesbadener Rathaus um 17 Uhr fortgesetzt wird, keine Gedanken.

"Werden erstmal feiern"

"Jetzt werden wir erstmal feiern", kündigte Hollerbach an. Danach steht der wohlverdiente Urlaub auf dem Programm. Die Entscheidung darüber, wie es dann beim Angreifer - der in der abgelaufenen Saison zwei Dreierpacks schnürte - weitergeht, will er dann erst treffen. Beim SVWW hoffen sie, mit ihrem Tempodribbler Hollerbach die Duelle gegen die Spitzenteams Schalke, Hamburg oder Hertha bestreiten zu können.