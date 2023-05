Der SV Wehen Wiesbaden trifft in der Relegation zur 2. Bundesliga auf Arminia Bielefeld.

Die Ostwestfalen verloren am Sonntag am letzten Spieltag mit 0:4 beim 1.FC Magdeburg und bleiben damit auf Rang 16 der Tabelle. Das Hinspiel findet am 2. Juni zunächst in Wiesbaden statt, das Rückspiel am 6. Juni in Bielefeld.