Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Offensive nach dem Abgang von Benedict Hollerbach noch einmal verstärkt. Ivan Prtajin bekommt an vorderster Front künftig Unterstützung von einem kroatischen Landsmann.

Bei der Stürmersuche vom SV Wehen Wiesbaden ist langsam ein Muster erkennbar. Nachdem die Hessen mit dem Kroaten Ivan Prtajin vor fast genau einem Jahr einen echten Glücksgriff getätigt haben, setzen sie auch in diesem Jahr auf Verstärkung aus Kroatien. Wie der Zweitligist am Donnerstag bekanntgab, schließt sich Franko Kovačević dem Aufsteiger an. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Wie schon Prtajin stößt Kovačević aus der ersten slowenischen Liga zum SVWW. Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Toren und sechs Vorlagen in 34 Pflichtspieleinsätzen.

Mit Tempo in die Tiefe

"Franko ist ein temporeicher und dynamischer Stürmer. Sein Spiel ist sehr vertikal und er sucht immer wieder den Weg in die Tiefe", sagte der Sportliche Leiter der Hessen, Paul Fernie. "Er wird unserem Team sehr gut zu Gesicht stehen." Kovačević dürfte bei den Hessen der Ersatz für den ebenfalls flinken Benedict Hollerbach sein, der kurz vor Saisonstart zu Union Berlin in die Bundesliga gewechselt ist.

"Ich bin sehr glücklich, hier beim SVWW zu sein und den nächsten Schritt machen zu können", bedankte sich der 23-Jährige in einer Pressemitteilung artig. "In den Gesprächen mit Markus Kauczinski und Paul Fernie bin ich schnell zu der Überzeugung gekommen, dass der SVWW perfekt zu mir passt." Auch bei Landsmann Prtajin hat er sich natürlich im Vorfeld über den Verein erkundigt. "Und das hat mich in meiner Entscheidung enorm bestärkt." Bereits am Freitag (18.30 Uhr) könnte der Neue bei Hertha BSC sein Debüt für die Rot-Schwarzen geben.