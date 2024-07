120 Minuten lang duellieren sich der SV Wehen Wiesbaden und der FC Gießen beim Testspiel auf dem Halberg. Am Ende darf sich der Regionalliga-Aufsteiger aus Gießen über einen Achtungserfolg freuen.

Der SV Wehen Wiesbaden und der FC Gießen haben sich in einem XXL-Testspiel am Sonntag 1:1 getrennt. Auf dem Halberg wurden vier Mal 30 Minuten gespielt, so richtig ins Rollen kam die Partie aber erst im dritten Viertel.

Da ging es dann aber Schlag auf Schlag. Erst brachte Ivan Franjic die Gastgeber per Freistoß mit 1:0 in Führung (82.), nur sechs Minuten später führte auch ein Gießener Standard zum Erfolg. Nach einem Eckball kam der erst 19 Jahre alte Mohamed Haddou an den Ball und traf zum Ausgleich und späteren Endstand (88.).

Döring: "Weiß das richtig einzuschätzen"

"Wir hatten unsere Torchancen, die wir jedoch nicht genutzt haben. Zudem haben wir uns Fehler im Spielaufbau geleistet, die uns nicht passieren dürfen", urteilte SVWW-Trainer Nils Döring, wusste aber auch um die mildernden Umstände: "Durch die anstrengenden letzten Tage weiß ich das richtig einzuschätzen."

Der Drittligist weilte noch bis Samstag im Trainingslager in Ludwisgburg, nachdem das ursprünglich angedachte Trainingslager in Südafrika wegen Flugzeug-Problemen abgesagt werden musste. Für den SVWW war das 1:1 gegen Gießen das erste Remis im vierten Testspiel. Ihre vorherigen drei Partien gegen unterklassige Gegner hatten die Hessen allesamt gewonnen.