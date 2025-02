Flames im Handball-FinalFour "Wir fahren da hin, um den Pokal zu holen"

Nur noch zwei Spiele ist die HSG Bensheim/Auerbach vom ganz großen Coup entfernt. Rund um das Pokal-Final-Four am Wochenende beginnt das Kribbeln. Die Spielerinnen wollen auch ihrer Trainerin ein großes Abschiedsgeschenk machen.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Für Kim Irion sind es jetzt schon besondere Tage. Die 33 Jahre alte Rückraumspielerin der "Flames" sagt: "Die Vorfreude ist auf jeden Fall da, das Kribbeln wird größer sein als bei anderen Spielen." Denn am kommenden Wochenende findet in Stuttgart das "Final Four" um den Handball-Pokal statt. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach um Irion haben in zwei Spielen die Möglichkeit auf die Krone.

Am Samstag geht es um 16.30 Uhr gegen die HSG Blomberg/Lippe. Im zweiten Halbfinale treffen Ludwigsburg und Borussia Dortmund aufeinander (19 Uhr). Am Sonntag steigt um 15 Uhr das Finale. "Mir bedeutet das Final Four unglaublich viel. Die letzten anderthalb Jahre hier waren sehr besonders. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal um einen Titel spielen kann", so die 33-jährige Irion gegenüber dem hr-sport.

Als zusätzliche Motivation erhält der Pokalsieger zudem ein Ticket für den europäischen Wettbewerb. Sollten die Pokalsiegerinnen gleichzeitig den Meistertitel holen, würde schon die Final-Teilnahme zur Qualifikation für Europa reichen.

Halbfinale auf Augenhöhe

Neben der Erfahrenen kommt es auch auf Youngster Nina Engel an, sie erwartet am Samstag ein Spiel auf Augenhöhe. "Der Pokalsieg wäre eine historische Sache für den Verein und eine Belohnung für die harte Arbeit. Die Chance ist zum Greifen nah, da will ich den Spielen auch meinen Stempel aufdrücken." In der Tabelle liegt Blomberg-Lippe zwei Plätze vor den Hessinnen; Dortmund ist Dritter, Favorit bleibt Ludwigsburg als aktueller Tabellenführer in der Liga.

Rückraumspielerin Lisa Friedberger macht trotzdem aus ihren Ambitionen keinen Hehl: "Wir fahren da hin, um den Titel zu gewinnen. Wir wurden zwei Mal Vize, im Pokal und in der Meisterschaft. Das wäre nun endlich die Kirsche auf der Torte." Die 28-Jährige ist seit 2014 im Klub, seitdem gehe es immer steil bergauf, erzählt sie.

Trainerin vor Abschied

Ebenfalls lange dabei, nämlich neun Jahre, ist Trainerin Heike Ahlgrimm. Die 49-Jährige steht in ihrer letzten Saison und könnte mit dem Pokalsieg einen wunderbaren Abschied feiern. "Heike hat eine Ära geprägt. Das macht ihr so schnell keiner nach. Ich würde es ihr von Herzen gönnen, den Titel zu holen", meint Friedberger.

Die Gelobte selbst gibt sich noch zurückhaltend. Das "Final Four" sei ein Highlight für Spielerinnen wie Trainerinnen. Ahlgrimm setzt vor allem auf die Unterstützung der mitreisenden Fans: "Wir werden eine rote Wand haben. Aber: Wir müssen zwei Mal Top-Leistungen abrufen." Dann könnte es mit dem märchenhaften Abschied tatsächlich klappen.