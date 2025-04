Große Enttäuschung bei den Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach: Durch die erneute Niederlage gegen den Thüringer HC müssen die Flames in den Playoffs früh die Segel streichen. Dabei war es am Ende denkbar knapp.

Veröffentlicht am 26.04.25 um 19:35 Uhr

Mit der Schlusssirene gingen die Köpfe bei den Spielerinnen der Flames nach unten, denn die HSG Bensheim/Auerbach hat am Samstagabend auch das zweite Viertelfinal-Spiel verloren. Gegen den Thüringer HC stand es am Ende 32:33 (14:18). Dadurch verpassen die Südhessinnen den Einzug ins Halbfinale der Playoffs in der Handball-Bundesliga.

Rund eine Woche nach der knappen 34:36-Niederlage in Bad Langensalza (Thüringen) begannen die Flames in der heimischen und prall gefüllten Weststadthalle druckvoll, ließen im ersten Durchgang aber zu viele Möglichkeiten liegen und die Gäste davon ziehen.

Kein Halbfinale und auch kein Europa

Im zweiten Spielabschnitt berappelte sich die HSG, kam bis auf einen Treffer ran und machte die Partie dadurch bis in die Schlusssekunden spannend. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt: Der Thüringer HC brachte, wie auch im ersten Spiel der Best-of-three-Serie, die knappe Führung über die Zeit.

Die Niederlage der Flames im "Do-or-die-Spiel" hat gleich mehrere Folgen, denn so verpassen die Bensheimerinnen nicht nur den Einzug ins Playoff-Halbfinale, sondern gleichzeitig auch die erneute Qualifikation für die European League.