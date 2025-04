Die HSG Bensheim/Auerbach Flames sind mit einer Niederlage in die Playoffs der Handball-Bundesliga gestartet. Ab sofort heißt es nun: Verlieren verboten.

Die Flames unterlagen am Sonntag in Bad Langensalza dem Thüringer HC am Ende knapp mit 34:36. Die Niederlage bahnte sich allerdings bereits in der ersten Hälfte an. Die Hessinnen bekamen defensiv keinen richtigen Zugriff und lagen nach torreichen 30 Minuten mit 15:22 zurück.

Naidzinavicius und Engel führen die Aufholjagd an

Danach zeigten die Flames aber, warum beim Duell des Tabellenvierten gegen den -fünften die meisten mit einem entsprechend engen Duell gerechnet hatten. Die beeindruckende Aufholjagd der Flames war eng mit Kim Naidzinavicius (9 Tore) und Nina Engel (7 Tore) verbunden, die immer wieder Lücken in der Defensive der Gastgeberinnen fanden.

Ab sofort heißt es für die Flames: Verlieren verboten! Das erste Team, das zwei Siege in der Serie erreicht, steht im Halbfinale. Spiel zwei steigt am kommenden Samstag (18 Uhr) in Bensheim.