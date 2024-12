Nach dem hessischen Derby steht der MT Melsungen und der HSG Wetzlar nun eine Englische Woche in der Handball-Bundesliga ins Haus.

Der Tabellenführer aus dem nordhessischen Melsungen empfängt am Mittwoch (19 Uhr) den HSV Hamburg in der heimischen Rothenbach-Halle. Das Heimspiel der HSG Wetzlar gegen SC DHfK Leipzig beginnt eine Stunde später. Während die MT als klarer Favorit ins Spiel gegen den Liga-Zehnten aus Hamburg geht, verspricht die Partie der beiden Tabellennachbarn (12 und 13) in Mittelhessen Spannung pur. Die HSG könnte Saisonsieg Nummer fünf im Kampf um den Klassenerhalt gut gebrauchen.