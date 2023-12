Die MT Melsungen bekommt es am Mittwoch (19 Uhr), im letzten Heimspiel des Jahres, mit dem VfL Gummersbach zu tun.

Der Liga-Fünfte aus Nordhessen ist in der Rothenbach-Halle noch ungeschlagen, die jüngsten beiden Aufeinandertreffen gewann allerdings der VfL. "Wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben", kündigte Rechtsaußen Dimitri Ignatow an.

Die HSG Wetzlar bestreitet parallel dazu ihr letztes Heimspiel gegen Leipzig. Nach dem Derbysieg gegen die MT peilen die Mittelhessen den zweiten Sieg in Folge an. "Für uns ist es wichtig, dass wir an die Emotionalität des Melsungen-Spiels anknüpfen", so Trainer Frank Carstens.