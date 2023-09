In der Handball-Bundesliga könnte die Lage der beiden hessischen Klubs nicht unterschiedlicher sein: Während die MT Melsungen an der Tabellenspitze steht und den eigenen Start-Rekord knacken kann, geht es für die HSG Wetzlar darum, weiter Punkte im Tabellenkeller zu sammeln.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga bislang alle fünf Spiele gewonnen. Falls sich die Nordhessen am Sonntag (16.30 Uhr) auch bei der TBV Lemgo Lippe durchsetzen, wäre es für die MT der beste Saisonstart der eigenen Bundesliga-Geschichte. Für Melsungens Torwart Adam Morawski spielt das zwar keine übergeordnete Rolle, mächtig stolz ist er auf die Leistung seiner Mannschaft aber natürlich trotzdem: "Fünf Siege - das ist ein perfekter Auftakt und warum nicht gleich den sechsten Erfolg folgen lassen?“, sagte Morawski am Donnerstag.

Ganz anders sieht es beim zweiten hessischen Handball-Bundesligisten aus: Wetzlar steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Vergangenen Samstag gelang der HSG aber der erste Saisonsieg. Am Sonntag (15 Uhr) hat Wetzlar die Möglichkeit beim HSV Hamburg diesen Aufwärtstrend fortzusetzen.