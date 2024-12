Die HSG Wetzlar kann im Heimspiel gegen Gummersbach am Sonntag (18 Uhr) auf lautstarke Unterstützung hoffen.

Veröffentlicht am 20.12.24 um 14:57 Uhr

Zum ersten Mal in dieser Saison ist die Buderus-Arena mit ihren 4.421 Plätzen ausverkauft. Gegen den starken Liga-Achten können die Mittelhessen das gut gebrauchen. Der VfL kämpft ums internationale Geschäft, die HSG um den Klassenerhalt. "Die meisten Spiele, die sie in dieser Saison gewinnen mussten, haben sie für sich entschieden", attestiert Weztlars Trainer Carstens den Gummersbachern eine gewisse Konstanz. Die HSG will dem Favoriten dennoch ein Bein stellen.