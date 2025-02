Handball-Bundesliga HSG Wetzlar erkämpft sich Sieg in Bietigheim

HSG Wetzlar erkämpft sich Sieg in Bietigheim

In Bietigheim macht sich die HSG Wetzlar zunächst selbst das Leben schwer. Dann haben die Mittelhessen aber das bessere Ende für sich.

Veröffentlicht am 09.02.25 um 18:08 Uhr

Die HSG Wetzlar ist mit einem Auswärtssieg in die Rückrunde der Handball-Bundesliga gestartet. In Bietigheim gewann das Team am Sonntagnachmittag mit 28:27 (13:16).

Die erste Halbzeit war lange umkämpft und ausgeglichen. Eine Durststrecke von acht Minuten ohne eigenen Treffer brachte die HSG aber kurz vor der Pause ins Hintertreffen.

Wetzlar holt sich die Führung zurück

Nach 43 Minuten hatten sich die Wetzlarer erstmals wieder eine Führung erkämpft, ab dann stand das Spiel auf Messers Schneide. Schließlich hatten die Gäste knapp das bessere Ende für sich und konnten einen 28:27-Sieg bejubeln.

Die HSG bleibt 13. in der Bundesliga-Tabelle, hat den Vorsprung auf Bietigheim auf Platz 16 nun aber auf sechs Punkte ausgebaut.