Die HSG Wetzlar empfängt am Sonntag (16.30 Uhr) hohen Besuch in der heimischen Arena: Rekordmeister THW Kiel kommt zum Kräftemessen nach Mittelhessen.

"Kiel pflügt im Moment durch die Liga, das ist schon beeindruckend. Man muss sie auf dem falschen Fuß erwischen", sagte HSG-Trainer Frank Carstens dem hr-sport. Kiel hat in der Bundesliga acht Spiele in Folge gewonnen und hatte vor einigen Tagen Tabellenführer MT Melsungen im Europapokal am Rande einer Niederlage. "Natürlich endet so eine Serie auch mal irgendwann", so Carstens.