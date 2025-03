Handball-Bundesliga HSG Wetzlar hält Göppingen auf Distanz

Wichtiger Heimsieg für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen haben in der Handball-Bundesliga Göppingen besiegt. Knackpunkt einer lange Zeit ausgeglichenen Partie war dabei der Start in die zweite Hälfte.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga das wichtige Heimspiel gegen Göppingen am Sonntag für sich entschieden. In einer spannenden Begegnung, in der vor allem im ersten Spielabschnitt die Führung immer wieder zwischen beiden Mannschaften wechselte, gewannen die Mittelhessen am Ende verdient mit 30:26 (10:11).

Knackpunkt war dabei der Start in die zweite Hälfte, als sich Wetzlar ein kleines Tore-Polster erarbeiten konnte. Diesen Vorsprung gaben die Mittelhessen, die durch den Sieg den Tabellennachbarn aus Göppingen auf Distanz halten, bis zum Schluss nicht mehr ab.