Handball-Bundesligist HSG Wetzlar verstärkt sich zur kommenden Saison mit Kreisläufer Nikola Grahovac.

Der kroatische Nationalspieler kommt vom ungarischen Meister KC Veszprem und hat bei den Mittelhessen einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Grahovac war in der Spielzeit 2023/24 für den damaligen HBL-Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten aufgelaufen. "Mit 26 Jahren bringt Nikola schon einiges an Erfahrung mit, ist aber immer noch in einem Alter, wo er sich noch weiter verbessern kann. Er hat sich in den vergangenen Jahren als Spieler sehr gut entwickelt und wird eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen", sagte Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter der HSG. Es helfe, dass die Bundesliga für Grahovac "kein Neuland" sei.