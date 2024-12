Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auf die schwere Verletzung von Nemanja Zelenovic reagiert und den Norweger Viktor Petersen als Ersatz verpflichtet.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 17:10 Uhr

Der 24-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat für Drammen HK und lief zudem für Norwegens B-Nationalmannschaft auf. "Viktor ist gut ausgebildet, ist sehr spielintelligent und sehr sicher in seinen Aktionen. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Stefan Cavor, so dass ich mir sicher bin, dass wir ein sich sehr gut ergänzendes Gespann auf Rückraum rechts beisammen haben", sagte der Sportliche Leiter der Mittelhessen, Jasmin Camdzic. Der Serbe Zelenovic hatte sich einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden im linken Knie zugezogen und fehlt mindestens zehn Monate.