HSG Wetzlar in Eisenach gefordert

Die HSG Wetzlar reist in der Handball-Bundesliga zum Tabellennachbarn ThSV Eisenach.

Der Aufsteiger aus Thüringen hat in der heimischen Halle in fünf Spielen erst drei Punkte abgegeben und liegt mit sieben Zählern punktgleich auf Rang 16, einen Platz vor den Hessen. Mit einem Sieg am Freitag (19 Uhr) könnte die HSG jedoch bis auf Platz elf vorrücken.

"Unsere personelle Situation ist nahezu optimal. Die Stimmung im Training war gut, alle waren heiß darauf, wieder zu arbeiten", sagt HSG-Trainer Frank Carstens. "Wir wollen unser Tempospiel nutzen, die direkten Duelle gewinnen und in den Hilfeentscheidungen möglichst oft richtig liegen", so Carstens weiter.