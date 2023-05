Wetzlar verliert deutlich in Leipzig

Für die HSG Wetzlar gibt es beim Auswärtsspiel in Leipzig nichts zu holen. Trotz der deutlichen Niederlage sind die Chancen auf den Klassenerhalt aber weiterhin gut.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga eine Niederlage kassiert: Die Mittelhessen verloren am Donnerstagabend mit 29:38 (10:17) beim SC DHfK Leipzig.

Die Wetzlarer kamen gut ins Spiel, verloren dann aber den Faden und ließen Leipzig auf 6:11 davonziehen. Zur Halbzeit war es mit 10:17 aus mittelhessischer Sicht bereits deutlich.

Trainer Camdzic wird in Auszeit laut

Als die HSG unkonzentriert in den zweiten Durchgang startete, stauchte Trainer Jasmin Camdzic sein Team in einer Auszeit ordentlich zusammen. Das zeigte zumindest kurzzeitig Wirkung bis hin zum 18:22. Näher ließ Leipzig die Gäste allerdings nicht rankommen und und gewann am Ende souverän mit 38:29.

Die HSG Wetzlar hat trotzdem sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga. Minden, der direkte Konkurrent um den rettenden Platz 16, hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf Wetzlar. Verliert Minden am Samstag bei Champions-League-Kandidat Berlin, ist Wetzlar drei Spiele vor Schluss in einer sehr komfortablen Position.