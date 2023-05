Wetzlar verpasst Punkte in Hamburg knapp

Die HSG Wetzlar kommt ohne Punkte aus dem Norden zurück. Die Hessen verloren am Sonntag bei Hamburg und müssen im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen.

In einer umkämpften Begegnung verlor die HSG Wetzlar bei Hamburg mit 21:24. Dabei waren die Mittelhessen bis zum Schluss in der Partie und stellten noch eineinhalb Minuten vor dem Ende auf 21:23. Doch am Ende reichte es trotz sieben Treffern von Stefan Cavor nicht für Punkte.

In der Tabelle liegt die HSG weiter auf Rang 16 und damit einen Platz vor einem Abstiegsrang. Die direkten Konkurrenten aus Minden und Hamm-Westfalen erreichten jeweils ein Unentschieden an diesem Spieltag und rückten somit wieder näher an Wetzlar ran.