Gute Nachrichten für die HSG Wetzlar für die anstehende Saison.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 12:52 Uhr

Die HSG Wetzlar erhält die Lizenz für die kommende Handball-Saison. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. "Gerade in diesen auf vielen Ebenen herausfordernden Zeiten ist dieses Ergebnis keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein starkes Zeichen", sagte Geschäftsführer Björn Seipp in einem Statement.