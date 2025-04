Gute Nachrichten für die HSG Wetzlar für die anstehende Saison.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 12:52 Uhr

Die HSG Wetzlar und die MT Melsungen erhalten jeweils die Lizenz für die kommende Handball-Saison. Das teilten die Klubs am Donnerstag mit. "Gerade in diesen auf vielen Ebenen herausfordernden Zeiten ist dieses Ergebnis keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein starkes Zeichen", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einem Statement bezogen auf seinen Klub.