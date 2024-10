Die HSG Wetzlar kämpft sich zum Sieg gegen den HSV Hamburg und kann im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga etwas durchschnaufen. Torhüter Anadin Suljakovic wird zum Matchwinner.

Veröffentlicht am 17.10.24 um 20:44 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die HSG Wetzlar kann tatsächlich noch gewinnen. Die Mittelhessen, die zuvor fünf von sechs Saisonspielen in der Handball-Bundesliga verloren hatten, bezwangen am Donnerstagabend den HSV Hamburg in eigener Halle mit 31:26 und feierten damit einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die HSG sprang vom drittletzten auf den 14. Rang.

In einer bis zum Schluss umkämpften Partie machte im zweiten Durchgang vor allem Wetzlars Torhüter Anadin Suljakovic den Unterschied. Der überragende Bosnier legte mit zehn Paraden, darunter viele freie Bälle, den Grundstein zum Sieg. Vorne zeigte sich Dominik Mappes mit sechs Toren am treffsichersten.